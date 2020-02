रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- डिफेंस कारिडोर के निर्माण का आधार बनेगा Expo 2020

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बताते हुये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि राजधानी लखनऊ में आयोजित डिफेंस एकस्पो ने राज्य को रक्षा क्षेत्र में नयी पहचान दिलायी और यह डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण का मजबूत आधार साबित होगा।

सिंह ने वृंदावन सेक्टर 15 स्थित आयोजन स्थल पर एक्सपो के चौथे दिन समापन समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि डिफेंस एक्सपो 2020 में न केवल बड़ी संख्या में प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया बल्कि नई साझेदारियां हुई और 12 लाख से ज्यादा दर्शक इसमें शामिल हुए।

Attended the Valedictory Session of the @DefExpoIndia which has been an unprecedented success. This event not only witnessed participation of a large number of exhibitors but also forged new partnerships and attracted more than 12 lakh visitors. pic.twitter.com/TAOeZY3eiP