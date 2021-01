रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार दुर्घटना में घायल केन्द्रीय मंत्री ​​श्रीपद नाइक ​​के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी

नई दिल्ली।​​ ​रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गोवा मेडिकल कालेज पहुंचकर कार दुर्घटना में घायल केन्द्रीय मंत्री ​​श्रीपद नाइक ​​के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।​ उन्होंने बताया कि गोवा के डॉक्टरों ने ​​एम्स​,​ दिल्ली के डॉक्टरों से बात की है। ​वहां से ​एक टीम यहां आएगी और ​​​​डॉक्टरों से ​परामर्श करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा​ लेकिन यह यहां के डॉक्टरों पर निर्भर करेगा​।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह​ आज सुबह गोवा पहुंचे और गोवा मेडिकल कॉलेज में ​​डॉक्टरों की टीम के साथ कल ​सड़क ​हादसे ​में घायल हुए ​केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछताछ ​की​​। ​उन्होंने बताया कि कल दुर्घटना होने के बाद भी मैंने ​​और प्रधानमंत्री ने ​​गोवा ​के मुख्यमंत्री से बात की।​ ​उसके बाद पीएम ने मुझे कॉल किया और चिंता ​जताते हुए गोवा आने को कहा। ​​​डॉक्टरों​ ​से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि श्रीपद नाइक की हालत स्थिर है, डॉक्टर के अनुसार वो खतरे से फिलहाल बाहर लग रहे हैं​​​।​

