दो दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में हैं CDS

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दो दिवसीय दौर पर लद्दाख पहुंचे। क्षा मंत्री के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री चीन से सटी एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी, दोनों के हालत का जायजा लेंगे।

Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane arrive at Leh Airport. Defence Minister is on a two-day visit to Ladakh and Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/CXj2Pmoyu4

राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा, ''मैं दो दिवसीय लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर लेह के लिए रवाना हो चुका हूं। मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे के क्षेत्रों का दौरा करूंगा।"

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के लिए आज सुबह रवाना हुए। भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार दिल्ली में सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक करके बॉर्डर पर हालात का जायजा ले चुके हैं।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh leaves for Leh on a two-day visit to Ladakh and Jammu&Kashmir. He is being accompanied by Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General Manoj Mukund Naravane. He will visit Ladakh today and Srinagar tomorrow. pic.twitter.com/sc3tzLOJn3