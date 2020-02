दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, जीटीबी अस्पताल ने की पुष्टि

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस बात की पुष्टि जीटीबी अस्पताल ने पुष्टि की है। अस्लताप में कई लोग भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। उधर, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी है। आज सुबह कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है।

पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। बुधवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने घायल आईपीएस अफसर अमित शर्मा के परिजनों से बात की। वहीं दिल्ली की आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल को मैदान में उतारा गया है। डोभाल ने देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गाड़ी में बैठकर सीलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, यमुना विहार जैसे हिंसा प्रभावित इलाक़ों की स्थिति का जायज़ा लिया।

Delhi Metro Rail Corporation: Entry and exit gates at all stations have been opened. Normal services have resumed at all stations. pic.twitter.com/tWVzgdiyhe