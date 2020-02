दिल्ली: नवनिर्वाचित आप विधायक नरेश यादव पर जानलेवा हमला, एक कार्यकर्ता की मौत, एक घायल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला किया गया है। काफिले पर गोलीबारी की गई जब वह मंदिर से वापस आ रहे थे। पार्टी के एक स्वयंसेवक ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक अन्य घटना में घायल हो गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

Delhi: Shots fired at Aam Aadmi Party (AAP) Mehrauli MLA Naresh Yadav's convoy while he was coming back from temple. One party volunteer lost his life while another has been injured in the incident. pic.twitter.com/QdpM5wPfQt — ANI (@ANI) February 11, 2020

घटना किशनगढ़ इलाके की है। मंगलवार देर रात के समय मंदिर से दर्शन कर अपने काफिले के साथ लौट रहे नरेश यादव पर किसी ने बीच रास्ते फायरिंग कर दी।जानकारी के अनुसार इस हमले में आप के कार्यकर्ता अशोक मान की मौत हो गई। इस हमले में एक अन्य कार्यकर्ता घायल हो गया।

Naresh Yadav, AAP MLA: The incident is really unfortunate. I don't know the reason behind the attack but it happened all of a sudden. Around 4 rounds were fired. The vehicle I was in was attacked. I am sure if Police inquires properly they will be able to identify the assailant. https://t.co/M5mpJm7ljp pic.twitter.com/kzwbql6lmP — ANI (@ANI) February 11, 2020

हमले के बाद नरेश यादव ने कहा कि घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे हमले का कारण नहीं पता लेकिन यह अचानक हुआ। करीब चार राउंड फायर किए गए। जिस वाहन में मैं था, उस पर हमला किया गया। मुझे यकीन है कि अगर पुलिस सही तरीके से पड़ताल करती है तो हमलावर की पहचान हो सकेगी।

Delhi Police on firing on the convoy of AAP MLA, Naresh Yadav last night: One accused has been arrested. It is a case of personal enmity and it has nothing to do with politics. Further investigation is underway. pic.twitter.com/mHR972e50z — ANI (@ANI) February 12, 2020

वही दिल्ली पुलिस ने बताया कि AAP विधायक नरेश यादव के काफिले पर फायरिंग पर दिल्ली पुलिस ने कल रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला है और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। आगे की जांच जारी है।

