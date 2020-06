‘अम्फान’ के बाद आ रहा है चक्रवात निसर्ग, गुजरात के 7 जिलों में अलर्ट, महाराष्ट्र पर भी खतरा

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान अम्फान के तबाही मचने के कुछ ही दिनों बाद चक्रवाती ‘निसर्ग’ का खतरा मंडारने लगा है। इसके मद्देनजर दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग और भरूच के सात जिले, सौराष्ट्र के भावनगर और अमरेली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में भी NDRF की टीमें तैनात की गई हैं।

Deployment of NDRF team in Maharashtra in view of impending severe cyclone for necessary preventive actions by state: SN Pradhan, Director General (DG) of National Disaster Response Force (NDRF). pic.twitter.com/R4gPai3QY6