COVID-19 Live Updates/ देश में गहराता जा रहा है कोरोना संकट, पिछले 24 घंटों में 6387 नए संक्रमित और मिले, 170 की मौत

नई दिल्ली। देश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 6387 नए संक्रमित मामले सामने आये है जबकि 170 मरीजों की मौत हो गई। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 है, इसमें 83,004 सक्रिय मामले, 64,425 ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके है।

Spike of 6387 new COVID19 cases & 170 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 1,51,767 including 83004 active cases, 64425 cured/discharged and 4337 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/wWyo78g4pC

मृत्यु दर 3.3% से घटकर 2.87% हुआ-

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में मौजूदा कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर कई जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि कहा कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां संक्रमण के मामले काफी कम रहे।

A total of 60,490 patients have recovered so far from #COVID19. Recovery rate continues to improve and presently it is 41.61%. The fatality rate is one among the lowest in the world, it is 2.87% now: Lav Agarwal, Union Health Ministry Joint Secretary. #COVID19Pandemic pic.twitter.com/b8WcIT0fHI