Covid 19: पूरी दुनिया में कोरोना का कहर, ये नामी हस्तियां भी आई चपेट में...

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 134,679 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस भयावह बीमारी से 4973 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया में कई जानी-मानी हस्तियां इसकी चपेट में आने लगी हैं।

ब्रिटेन की हेल्थ मिनिस्टर Nadine Dorries बीते मंगलवार को कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाई गई हैं। उन्होंने कहा, मैं पुष्टि करती हूं मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटीव आया है और मैंने खुद को सभी से अलग कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें यह संक्रमण कहां और कैसे हुआ।

ऑस्कर विनिंग एक्टर Tom Hanks और उनकी पत्नी Rita Wilson Coronavirus के शिकार हो गए हैं। हाल ही में टॉम हैंक्स और रीटा विल्सन का टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा ट्वीट कर दिया।

जाने-माने फुटबॉल क्लब आर्सेनल के हेड कोच मिकेल अर्टेटा में भी कोरोना वायरस पाया गया है। इसके बाद लंदन स्थित ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। टीम के उन सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है, जो कोच के सम्पर्क में आए हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक, सोफी हाल ही में ब्रिटेन से लौटीं थीं। इसके बाद उनमें फ्लू के लक्षण देखे गए। डॉक्टरों ने सैंपल लेकर जांच की, तो कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। इलाज जारी है।

गूगल ने बताया है कि बेंगलुरू स्थित उसके ऑफिस में एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद कंपनी ने सभी कर्मचारियों ने घर से काम करने की अनुमति दी है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति जिन कर्मचारियों के सम्पर्क में आया था, उनकी जांच की जा रही है।

Google: Out of an abundance of caution, we are asking employees in that Bengaluru office to work from home from tomorrow. We have taken & will continue to take necessary precautionary measures, following the advice of public health officials. https://t.co/RJo2FIkRwm