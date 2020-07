Coronavirus Updates: 24 घंटे में कोरोना के करीब 49 हजार केस मिले, 768 की मौत, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के पार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 48512 नए मामले सामने आये है। इसके साथ ही 768 लोगों की मौत भी हुई। फिलहाल भारत में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 15 लाख 31 हजार के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 34 हजार 193 पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं भारत में एक्टिव केसों की संख्या भी पहली बार 5 लाख के पार पहुंची है।

