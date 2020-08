Coronavirus Updates/भारत में जल्द ही खत्म हो जायेगा कोरोना ! मिलने है लगे शुभ संकेत

नई दिल्ली। एक तरफ भारत में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब कुछ अच्छे संकेत भी मिलने लगे है। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में एक दिन में कोरोना के रोगियों के सबसे अधिक ठीक होने का एक और कीर्तिमान बनाया है।

यहां पिछले 24 घंटों में 62,282 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 21 लाख 58 हजार मरीज रिकवर हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण देखें तो भारत कोविड-19 के पीक के नजदीक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब मरीजों की संख्या घटने लगेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में रिकवरी रेट अब 74 पर्सेंट (21 अगस्त को 74.28% रिकवरी) से अधिक हो चुकी है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 50 पर्सेंट से पार है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु की दर दुनिया के औसत से कम है और इसमें लगातार गिरावट आ गई है। कोरोना मृत्यु दर अब 1.89 पर्सेंट है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, ''टेस्टिंग के जरिए जल्दी पहचान, प्रभावी इलाज, निगरानी में होम आइसोलेशन और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल केयर और श्रेणीबद्ध नए नीतिगत उपायों की वजह से 21 दिनों में रिकवरी में 100 पर्सेंट की वृद्धि हुई है।''

