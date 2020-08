Coronavirus Live Updates/भारत में नहीं लग रहा है कोरोना पर ब्रेक, पिछले 24 घंटे में बढे 60 हजार से ज्यादा संक्रमित

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश मे संक्रमितों की कुल संख्या बुधवार सुबह 23 लाख के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 60,963 नए मामले सामने आने से कुल संख्या बढ़कर 23,29,639 पहुंच गई।

Single-day spike of 60,963 cases and 834 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally rises to 23,29,639 including 643948 active cases, 1639600 cured/discharged/migrated & 46091 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/9GaPqxRm54