Coronavirus Live Updates/भारत में कोरोना का कहर,नए मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ा, अब तक 38938 ने तोडा दम

नई दिल्ली। भारत में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए आंकड़ों में तो भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामलों के सामने आये है। इसके साथ ही देश में कोरोना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,55,746 हो गया है, जिनमे से 586298 एक्टिव केस हैं।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 803 संक्रमितों की जान चली गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38938 हो गई है। वहीं, बीतें 24 घंटे में 43 हजार 70 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 1230510 हो गया। रिकवरी रेट इस समय 66.34% है। यानी हर 100 मरीजों में 66 लोग ठीक हो जा रहे हैं।

Single-day spike of 52,050 positive cases & 803 deaths in India in the last 24 hours.



India's #COVID19 tally rises to 18,55,746 including 586298 active cases, 1230510 cured/discharged/migrated & 38938 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/HVt5wRKeFy