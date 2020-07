Coronavirus Live Updates/ भारत में कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड धवस्त, 24 घंटे में सामने आए 52 हजार से अधिक पॉजिटिव केस

नई दिल्ली। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हालांकि इन सबके बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 53,123 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,83,792 पर पहुँच चूका है।

Single-day spike of 52,123 positive cases & 775 deaths in India in the last 24 hours.



Total #COVID19 positive cases stand at 15,83,792 including 5,28,242 active cases, 10,20,582 cured/discharged & 34,968 deaths: Health Ministry https://t.co/ZakSSmhbNf pic.twitter.com/H5ktC0mvs7