Coronavirus Live Updates/भारत में आज फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, अब तक 56 हजार से ज्यादा मरीजों ने तोडा दम

नई दिल्ली।भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 69,239 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुँच गया। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 30,44,941हो गए है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 912 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत का कोविड -19 केर संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 56,706 है।

India's #COVID19 case tally crosses 30 lakh mark with 69,239 fresh cases and 912 deaths in the last 24 hours.



The #COVID19 case tally in the country rises to 30,44,941 including 7,07,668 active cases, 22,80,567 cured/discharged/migrated & 56,706 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/28wnEi7y5n