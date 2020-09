Coronavirus Live Updates/भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना, 24 घंटे में आए 69 हजार नए मामले, अब तक 65,288 ने गंवाई जान

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 69,921 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 37 लाख के करीब पहुँच गया। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 36,91,167 हो गए है।

Single-day spike of 69,921 new positive cases & 819 deaths reported in India, in the last 24 hours.#COVID19 case tally in the country stands at 36,91,167 including 7,85,996 active cases, 28,39,883 cured/discharged/migrated & 65,288 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/uQYh0ViARW