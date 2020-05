Coronavirus: Air India की दिल्ली-लुधियाना फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव, प्लेन के सभी यात्रियों को किया गया क्वारंटीन

नई दिल्ली। एयर इंडिया (AI9I837) की दिल्ली-लुधियाना उड़ान में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

One passenger on today's AI9I837 Delhi-Ludhiana flight has been found #COVID19 positive. The passenger who works in the security department of Alliance Air was traveling on a paid ticket. All the passengers of this flight are now under state quarantine: Air India pic.twitter.com/KlwF9g64Mc