भारत में कोरोना का डरावना मंजर, पिछले 24 घंटे में आऐं इतने हजार नए मामले

नई दिल्ली। भारत में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले 7-8 दिनों से 75 हजार से ज्यादा केस आ रहा हैं। पिछले 24 घंटे में 78 हजार 357 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 1045 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37 लाख 69 हजार 524 हो गई है। अब तक 66,333 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

Single-day spike of 78,357 new positive cases & 1045 deaths reported in India, in the last 24 hours.#COVID19 case tally in the country stands at 37,69,524 including 8,01,282 active cases, 29,019,09 cured/discharged/migrated & 66,333 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/MbdfCQtKbK