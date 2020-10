कोरोना वायरस: भारत में मरने वालों का आकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में आएं इतने हजार नए मामले

नई दिल्ली। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या एक लाख को पार कर गई और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64 लाख के पार जा पहुंचा है। देश में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 1069 लोगों की मौत हुई जबकि 79,476 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 64,73,545 हो गई है जबकि कुल 1,00,842 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी अपडेट के अनुसार देश में अभी 9,44,996 एक्टिव मरीज हैं जबकि 54,27,707 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार देश में अब तक कोरोना के लिए 7,78,50,403 सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये आंकड़े 2 अक्टूबर तक तक के हैं। इसमें दो अक्टूबर को ही 11,32,675 सैंपल की जांच की गई।

