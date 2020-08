Corona virus: भारत में कोरोना मरीजों का आकड़ा 29 लाख के पार, मरने वालों की संख्या 55 हजार के करीब

नई दिल्ली। वर्तमान समय में भारत सहित छोटे-बड़े तमाम मुल्क चीनी वायरस कोरोना से जूझ रहे हैं। मौत के इस खतरनाक वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 148वां दिन है। वहीं देश में जारी अनलॉक-3.0 (Unlock 3.0) का आज 21वां दिन है।

अनलॉक-1.0, अनलॉक-2.0 और अनलॉक-3.0 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। इन सब उपायों से जन जीवन और अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन इन सबके बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा है।

Spike of 68,898 cases and 983 deaths reported in India, in the last 24 hours.



The #COVID19 tally in the country rises to 29,05,824 including 6,92,028 active cases, 21,58,947 cured/discharged/migrated & 54,849 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/nQiUNmqzXD