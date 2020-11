Corona virus: भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 87 लाख 73 हजार के पार, पिछले 24 घंटे में आएं नए केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 हजार 684 नए मामले सामने आए हैं और 520 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,29,188 हो गई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 87,73,479 हो गई है।

With new 44,684 #COVID19 infections, India's total cases rise to 87,73,479. With 520 new deaths, toll mounts to 1,29,188



Total active cases 4,80,719 after a decrease of 3,828 in last 24 hrs



Total discharged cases 81,63,572 with 47,992 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/6DNXB2plKo