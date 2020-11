कोरोना वायरस: देश में बीते 24 घंटे में आएं 45,903 नए मामले, 490 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 हजार 903 नए मामले सामने आए हैं और 490 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,26,611 हो गई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,53,657 हो गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,09,673 एक्टिव मरीज हैं। राहत भरी खबर यह है कि इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या 79 लाख पार कर गई है।

With 45,903 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 85,53,657. With 490 new deaths, toll mounts to 1,26,611



Total active cases are 5,09,673 after a decrease of 2,992 in last 24 hours.



Total cured cases are 79,17,373 with 48,405 new discharges in the last 24 hours pic.twitter.com/dUz5G1Vw1u