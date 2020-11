कोरोना वायरस: भारत में पिछले 24 घंटे में आएं 45,674 नए मामले, इतने लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में कोरोना से 85,07,204 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 हजार 674 नए मामले सामने आए हैं और 559 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,26,121 हो गई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,07,204 हो गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मरीजों की संख्या छह लाख से नीचे बनी हुई है। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से अब तक कोरोना वायरस से संक्रमणमुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 78 लाख को पार कर गई है।

With 45,674 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 85,07,754. With 559 new deaths, toll mounts to 1,26,121



Total active cases are 5,12,665 after a decrease of 3,967 in last 24 hrs.



Total cured cases are 78,68,968 with 49,082 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/SBcrl5vF5Q