फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, भारत में 80 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में आएं इतने हजार नए मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49 हजार 881 नए मामले सामने आए हैं और 517 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 73,70,469 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 56,480 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से अपने घर लौटे हैं।

With 49,881 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 80,40,203. With 517 new deaths, toll mounts to 1,20,527 .



Total active cases are 6,03,687 after a decrease of 7116 in last 24 hrs



Total cured cases are 73,15,989 with 56,480 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/tjnby8bRuy

— ANI (@ANI) October 29, 2020

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, इस दौरान 517 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 80,40,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से अब तक 73,15,989 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

