देश में दिन प्रतिदिन डरावने होते जा रहे हैं कोरोना के आकड़े, पिछले 24 घंटे में 77,266 नए मांमले और 1,057 की मौत

डेस्क। भारत समेत दुनिया भर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में अब पिछले 24 घंटे में रेकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं वहीं 1,057 मौत और हुईं, इसके साथ ही भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 33 लाख 87 हजार के पार हो गई है, जिसमें से 7,42,023 एक्टिव केस हैं. भारत में 25,83,948 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वहीं 61,529 ने इससे जान गंवाई। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 76.24%, एक्टिविटी रेट 21.93%, डेथ रेट 1.83% है।

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में कोरोनावायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2 करोड़ 43 लाख के पार (2,43,50,226) हो गई है. जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 828,285 है।

In the past 5 months, more than 3/4 of cases have recovered and less than 1/4 are active now. Effective implementation of Centre's strategic and graded Test-Track-Treat approach has led to higher recoveries and lower fatality: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/0F372hUZTz