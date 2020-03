दिल्ली में कोरोना महामारी घोषित, 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज और सिनेमाहॉल बंद

नई दिल्ली। चीन से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अभी तक 121654 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में अभी तक कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 73 मामलों में 56 भारतीय और 17 विदेशी हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियातन दिल्ली के सभी सिनेमाहॉल 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। जिन स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, उन्हें भी 31 मार्च तक के लिए बंद किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अस्पतालों को काफी हद तक तैयार कर लिया गया है। बाकी व्यवस्था भी की जा रही है। अब तक लोगों का काफी सहयोग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी सहयोग मिलता रहेगा।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: All cinema halls to remain shut in Delhi till 31st March. Schools and colleges where exams are not being held will also remain closed. #CoronaVirus pic.twitter.com/pbuB1JNFnW