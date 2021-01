नए साल पर भी नहीं थमा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में आए इतने हजार नए मामले, 256 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के हर दिन आने वाले मामलों में गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को सूचित किया कि भारत ने पिछले 24 घंटों में 20,036 नए कोविड ​​-19 मामलों की सूचना दी है। इस तरह से देश में संक्रमितों की संख्या 1,02,86,710 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 256 लोगाें की माैत हुई है। इस तरह से देश में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,48,994 हो गया। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,54,254 है।

India reports 20,036 new COVID-19 cases, 23,181 recoveries, and 256 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry Total cases: 1,02,86,710 Active cases: 2,54,254 Total recoveries: 98,83,461 Death toll: 1,48,994 pic.twitter.com/IaM9Ec1nTT

किस राज्य में कोविड के कितने सक्रिय मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 98,83,461 लोग इससे उबर चुके हैं। भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,509 नए मामले और 58 मौतें दर्ज की हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक यहां 18,28,546 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 49,521 है। केरल में गुरुवार को 5,215 नए मामले, 5,376 रिकवरी और 30 मौतें हुईं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 65,381 है।

A total of 17,31,11,694 samples tested for #COVID19 up to December 31. Of these, 10,62,420 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/TNq6NSy1Ql