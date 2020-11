पिछले 24 घंटे में कोरोना ने दिल्ली में मचाया कोहराम, 131 लोगों की मौत, इतने हजार नए केस आएं सामने

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संक्रमण देश की राजधानी दिल्ली में डराने लगा है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना महामारी से रेकॉर्ड 131 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 131 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हो गई है। तो वहीं 7,486 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं 6,901 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल कर ली है। नए मामले सामने आने के बाद अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,03,084 हो गई है।

7,486 new positive cases 6,901 recoveries and 131 deaths reported in #Delhi in the last 24 hours



The total number of #COVID19 cases in Delhi stands at 5,03,084 including 42,458 active cases, 4,52,683 recoveries and 7,943 deaths pic.twitter.com/Jexqx9sTOT