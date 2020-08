कांग्रेस की 'महाभारत' अभी बाकी, कपिल सिब्बल के ताजा ट्वीट ने मचाई खलबली

नई दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे है उस से तो यह साफ़ है कि कांग्रेस की 'महाभारत' अभी पूरी तरह से बाकी है।

बता दें कि गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया को संगठन में बदलाव के लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र के बाद से पार्टी में भूचाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ, पार्टी में चल रही खींचतान पर निलंबित नेता संजय झा ने चुटकी लेते हुए इसे अंत की शुरुआत बता दिया है।

सोमवार को सोनिया गांधी का फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्हें चिट्ठी लिखने वाले 'विरोधी' नेताओं ने आगे की रणनीति पर बैठक की थी। इस बैठक के बाद आज कपिल सिब्बल ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिससे कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है।

सिब्बल के ताजा ट्वीट ने एक बार फिर खलबली मचा दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'यह किसी पद की बात नहीं है। यह मेरे देश की बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है।' सिब्बल के इस ट्वीट से बगावत की बू आ रही है। गौरतलब है कि इससे पहले उन्होंने कल राहुल गांधी की नाराजगी वाली खबरों के बाद भी ट्वीट किया था। हालांकि उन्होंने बाद में वह ट्वीट यह कहते हुए हटा लिया था कि राहुल ने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

It’s not about a post

It’s about my country which matters most