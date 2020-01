दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं।

इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, शाशि थरूर और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उदित राज, रागिनी नायक के नाम भी शामिल हैं।

यहां देखे लिस्ट-

