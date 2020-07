कांग्रेस नेताजी ने कहा- रम और दो फ्राई अंडे खाने से भाग जाएगा कोरोना वायरस

नई दिल्ली। वतर्मान समय में लगभग पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही हैं और इस संकट से छुटकारा पाने के लिए भारत, रूस, अमेरिका समेत विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अब जब वैक्सीन का ट्रायल ह्यूमन पर हो रहा है ऐसे में कोई बीच में आकर ये बोले की अरे ये सब छोड़ो रम(शराब) से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो सकता है ये बात कहने वाले को देखकर आपको गुस्सा आ जाए, हंसी भी आ सकती है कौन सा बड़ी बात है। हमारे यहां तो अक्सर लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं।

अब हमने तो रम से कोरोना वायरस भगाने की बात नहीं कही है, लेकिन कांग्रेस नेता रविचंद्र गट्टी ने ऐसा कह दिया है। रविचंद्र गट्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#Mangaluru In this video that has gone viral, Ravichandra Gatti, Congress Councillor from Ullal CMC, asks people to drink rum, eat half boiled egg omelette, both sprinkled with pepper powder, to keep Covid-19 at bay @NewIndianXpress @santwana99 pic.twitter.com/Xxwc5BWfy8