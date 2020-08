न्यूज़ चैनल पर बहस में शामिल होने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की हार्ट अटैक से मौत

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव त्यागी के निधन की खबर सुनकर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है।

दरअसल, आज शाम एक टीवी चैनल पर डिबेट के बाद जब वो घर गए तो वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में उन्हें यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

त्यागी के निधन से कुछ पहले उनके साथ टीवी परिचर्चा में भाग लेने वाले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र राजीव त्यागी हमारे साथ नहीं है। आज पांच बजे हम दोनों ने साथ में टीवी डिबेट भी किया था। जीवन बहुत ही अनिश्चित है ...अभी भी शब्द नहीं मिल रहें हैं। गोविंद राजीव जी को अपने श्री चरणों में स्थान देना।'

We are deeply saddened by the sudden demise of Shri Rajiv Tyagi. A staunch Congressman & a true patriot. Our thoughts and prayers are with his families & friends in this time of grief. pic.twitter.com/yHKSlzPwbX