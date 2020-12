किसान आंदोलन LIVE Updates/ भारत बंद के समर्थन में उतरी कांग्रेस, पार्टी कार्यालयों पर करेगी प्रदर्शन

नई दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान11वें दिन भी जमे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई। बैठक में 40 किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि सरकार से साथ किसानों की पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अपनी मांगों पर डंटे किसानों ने 8 दिसंबर को ‘भारत बंद’ की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा तथा राष्ट्रीय राजधानी आने वाले और मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों के 'भारत बंद' को अपना समर्थन दिया है।

Congress has decided to support the Bharat Bandh on December 8. We will be demonstrating the same at our party offices. It will be a step strengthening Rahul Gandhi’s support to the farmers. We will ensure that the demonstration is successful: Congress Spokesperson Pawan Khera pic.twitter.com/lyb3BmTBz9