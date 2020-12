शरद पवार के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा- महाराष्ट्र सरकार स्थिर रखनी है तो गलतबयानी बंद करें

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार में अपने सहयोगी दलों को चेतावनी दे दी है। पवार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में राजनीतिक स्थिरता की कमी है। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट यशोमति ठाकुर ने कहा कि अगर महा विकास अघाड़ी के दल महाराष्ट्र सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कोई भी गलत टिप्पणी करना बंद करना होगा।

कांग्रेस पार्टी के इस बयान को भले ही अघाड़ी के दल सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया बता रहे हों, लेकिन विपक्ष का कहना है कि महा अघाड़ी की सरकार में सब ठीक नहीं है। पवार के बयान और कांग्रेस की नाराजगी को आधार बनाकर बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र के महागठबंधन में सब ठीक नहीं है।

Being a working president of MPCC I must appeal colleagues in MVA if you want stable govt in maharashtra then stop commenting leadership of Congress. Everybody should follow basic rules of coalition.