कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर घमासान जारी, सोशल मीडिया पर जताते नजर आये पार्टी के वरिष्ठ नेता, जानिए किसने क्या कहा?

नई दिल्ली। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे है उस से तो यह साफ़ है कि कांग्रेस की 'महाभारत' अभी पूरी तरह से बाकी है।

पार्टी के बड़े नेता अब नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रकट कर रहे है। हाल ही में कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कुछ चीजों की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैठकें पार्टी के नेताओं के बीच नहीं होती हैं। अगर राज्यों के पार्टी नेता दिल्ली आते हैं, तो उनके लिए वरिष्ठ नेताओं से मिलना आसान नहीं है।

उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता पार्टी नेताओं से मिलना शुरू कर दें तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी।' अनिल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के छोटे बेटे हैं।

