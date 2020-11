Corona वैक्सीन खरीद और सौदों के लिए दुनियाभर के देशों में मची होड़, भारत ने की 150 करोड़ से अधिक डोज की एडवांस बुकिंग

नई दिल्ली। भारत सहित दुनियाभर के कई देशों में कोरोना वायरस की काट ढूंढ़ने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। कई कंपनियों ने परीक्षणों में अच्छे नतीजे मिलते देख बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन की शुरुआत हो गई है। वहीं, बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद और सौदों को लेकर होड़ मच गई है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करा दी है।

बता दें कि मॉडर्ना और फाइजर ने वैक्सीन ट्रायल पूरे होने का दावा कर दिया है और वैक्सीन को 95% तक सुरक्षित भी बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 वैक्सीन डोज खरीद प्रतिबद्धता के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत से पहले अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का नंबर है।

