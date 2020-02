CM नीतीश कुमार बोले- शराबबंदी पूरे देश में लागू की जानी चाहिए, जीवन को नष्ट कर देती है शराब

नई दिल्ली। नई दिल्ली में 'शराब मुक्त भारत' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी ना केवल आस-पास के राज्यों, बल्कि पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। यह महात्मा गांधी की इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि शराब जीवन को नष्ट कर देती है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Delhi: It (liquor ban) should not only be implemented in nearby states but also in the entire country. It was Mahatma Gandhi's wish, he had said liquor destroys lives. (16.02.20) pic.twitter.com/tzVvjKX034