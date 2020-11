LIVE/ प्रधानमंत्री के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में शामिल हुए सीएम गहलोत, पीएम मोदी को बताई ये बात

नई दिल्ली। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में अब कोरोना का आंकड़ा 91 लाख के पार पहुँच चूका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इनमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में बताया कि राज्य में अब सौ फीसदी RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है।

मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'कुछ लोग कोरोना वैक्सीन के आने का वक्त पूछ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं उन्हें राजनीति करने से तो नहीं रोक सकता। लेकिन, वैक्सीन आने का समय हम तय नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिकों के हाथ में है।

मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहरलाल खट्टर से कोरोना के आंकड़ों से ज्यादा इसके खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा। पीएम ने कहा- 'हमें नंबर ना बताइए, कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए।'

कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने GST का मुद्दा उठा लिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार को राज्यों का GST बकाये का पैसा जारी करना चाहिए।

इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन के बेहतर वितरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय के अनुसारस, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को सूचित किया कि वह सीरम इंस्टीट्यूट के अडार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य ने वैक्सीन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और टीकाकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है।

वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को बताया कि बीते 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर देखी गई है। उन्होंने कई मुद्दों से पीएम मोदी को अवगत भी कराया। सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को कोरोना की तीसरी लहर आई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि दिल्ली में 10 नवंबर को 8600 कोरोना मामलों के साथ तीसरी लहर देखी गई। सीएम केजरीवाल ने कहा कि तब से मामले और पॉजिटिव दर लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की उच्च गंभीरता प्रदूषण सहित कई कारकों के कारण है।

