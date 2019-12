Citizenship Act: दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में आज भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के चावड़ी बाजार, लाल किला और जामा मस्जिद स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चावरी बाजार, लाल क़िला और जामा मस्जिद के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान मांग कर रहे हैंकि CAA कानून को वापस लिया जाए। गुजरात में 8,000 लोगों पर हत्या की साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है साथ ही 49 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

DPMC President @Sharmistha_GK leading the flash protest at HM @AmitShahOffice 's residence. Mahila Congress Members have been detained by police #IndiaAgainstCAA pic.twitter.com/QV4Eamp2vG

Delhi: Police detain Delhi Mahila Congress President Sharmistha Mukherjee & other Congress workers who were protesting against #CitizenshipAct near the residence of Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/Qt4Ndatp7u