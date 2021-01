आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए मोदी समेत राज्यों के मुख्यमंत्री लगाएंगे टीका

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी

मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे

राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका

देश में अभी कोरोना टीकाकरण का पहला चरण जारी

पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका

prime minister narendra modi

modi will get the corona vaccine in the second phase

corona vaccine to the chief minister of the states

the first phase of corona vaccination is being released in the country right now

the first phase will be vaccinated to health workers and front line workers