CAA को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बोले चीफ जस्टिस- देश कठिन दौर से गुजर रहा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है और राष्ट्र में शांति स्थापित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई तब तक नहीं करेगा, जब तक इसे लेकर जारी राष्ट्रव्यापी हिंसा रुक नहीं जाती।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की यह टिप्पणी उस वक्त आयी जब वकील पुनीत कुमार ढांडा ने सीएए को ‘संवैधानिक’ घोषित करने संबंधी अपनी याचिका का विशेष उल्लेख किया।

यह खबर भी पढ़ें:​ घरेलू उत्पाद-जीडीपी में लगातार गिरावट, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा असर- प्रियंका

न्यायमूर्ति बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने याचिका में की गयी मांग पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि संसद से पारित कानून अपने आप में संवैधानिक ही माना जाता है, उसे संवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। अलबत्ता न्यायालय का काम उसकी संवैधानिक वैधता को परखना है।

Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT