Central Vista Project/ सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, बिना आदेश के निर्माण पर लगाई पाबंदी, शिलान्यास को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दे, तबतक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इसपर कोई काम नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को किया जा सकता है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाएगा।

