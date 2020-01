एयर इंडिया के 100 फीसदी शेयर बेचेगी केंद्र की मोदी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एयर इंडिया के 100 फीसदी शेयर बेचने का फैसला किया है। इसको लेकर प्राथमिक जानकारी भी साझा कर दी गई है।

Government of India (GOI) has given ‘in-principle’ approval for Strategic disinvestment of Air India (AI) by way of the transfer of management control&sale of 100% equity share capital of AI held by GOI which will include AI’s shareholding interest of 100% in AIXL &50% in AISATS. pic.twitter.com/246VZf6tVb