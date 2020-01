केंद्र सरकार देशद्रोही, कश्मीर जाने वाले मंत्री कायरः मणिशंकर अय्यर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के संपर्क कार्यक्रम के तहत आज अगले तीन दिनों तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पांच केंद्रीय मंत्री कश्मीर जायेंगे। इसका मकसद लोगों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने से होने वाले लाभों को बताना है।

Mani Shankar Aiyar, Congress in Malappuram, Kerala: ....and then the division of the Riyasat of Jammu-Kashmir between Ladakh and J&K, and then a brutal oppression of the people of the valley. They locked up, at one stage 4,000 leaders. (20.01.20) https://t.co/1auHQcx6Eq