केंद्र सरकार ने आज से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की सभी ट्रेन सेवाएं की बंद

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 41182 तक पहुंच गया है। वहीं, अब तक कुल 15823 मरीज ठीक हो चुके हैं।

कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन सर्विस नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह है कि आज (15 जून) से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के रोगियों के लिए आइसोलेशन कोचों को तैनात करने के लिए किया जाएगा। इसलिए यहां से सभी ट्रेन सेवाओं को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

Train services suspended from tomorrow at Anand Vihar railway station as all of its platforms have been reserved for the deployment of isolation coaches. The 5 trains running from Anand Vihar station will now operate from Old Delhi railway station: Railways official #Delhi