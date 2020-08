केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी मंजूरी, अब युवाओं को देनी होगी केवल एक परीक्षा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह एजेंसी केंद्र सरकार और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर राजपत्रित भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार का आज का यह फैसला देश के युवाओं को रोजगार प्राप्ति में लाभ पहुंचाएगा।

