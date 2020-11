बेंगलुरु में सीसीबी को मिली बड़ी सफलता, 90 लाख की ड्रग्स के साथ 10 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

बेंगलुरु। केंद्रीय अपराध जांच शाखा (सीसीबी) ने शहर के आठ स्थानों पर छापा मारकर एक नाइजीरियाई सहित ड्रग्स बेचने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 90 लाख की ड्रग्स बरामद हुई है। अन्य जब्त सामग्री में 660 एलएसडी कागज, 10 ग्राम कोकीन और 12 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, दो दोपहिया वाहन आदि शामिल है।

शहर पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपितों ने डार्क वेब से यह ड्रग्स खरीदे हैं। उन्होंने एम्पायर मार्केट, सिल्क रूट, ड्रग बोर्ड और अन्य प्रतिबंधित वेबसाइटों जैसी विभिन्न वेबसाइटों तक पहुंच बनाई और इसके लिए बिटकॉइन से भुगतान किया। जांच में पता चला है कि ड्रग्स गिफ्ट पैक के रूप में दिए गए थे। इंडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें विदेशों से भी पार्सल मिले हैं। आरोपित कॉलेज के छात्रों और युवाओं को ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे थे।

