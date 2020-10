कोलकाता में 1.62 करोड़ रुपये की नगदी और सोने के आभूषण जब्त, जांच में जुटी STF

कोलकाता। शल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसटीएफ ने कोलकाता में पार्क स्ट्रीट के एलियट रोड पर एक घर में एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान 1.62 करोड़ रुपये की नगदी, सोने के आभूषण, 2 लैपटॉप और 2 स्मार्टफोन जब्त किए हैं।

Rs 1.62 crores (approx) cash, gold jewellery, 2 laptops & 2 smartphones seized during a raid by STF at a house in Eliot Road, Park Street. No satisfactory answer could be provided by members of household regarding the presence of such cash/jewellery: Kolkata Police #WestBengal pic.twitter.com/XFHu5U2TrL