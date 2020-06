दिल्ली में कोविड-19 के मामले 34 हजार के पार, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा- लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं जाएगा

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक 34687 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 महामारी से जहां 1085 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 12731 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं।

No, the lockdown will not be extended: Delhi Health Minister Satyendar Jain on being asked if there have been discussions to extend lockdown in the national capital #COVID19 pic.twitter.com/stQMoRzpb4