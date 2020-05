कैबिनेट सचिव राजीव गाबा आज करेंगे राज्यों के सेक्रेटरी-हेल्थ सेक्रेटरी के साथ बैठक

नई दिल्ली। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज सुबह 11:30 बजे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 'कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया’ के मुद्दे पर वीडियो कांफ्रेंस करेंगे। इस बैठक में पहली बार प्रभावित महानगरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल होंगे।

Cabinet Secretary Rajiv Gauba to hold a video conference on the issue of ‘Public health response to #COVID19’ with all states/union territories today at 11:30 AM. pic.twitter.com/TqHUm9y7KC