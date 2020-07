मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार यानि आज होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही शपथ ग्रहथ के कार्यक्रम की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी।

Live Updates...

-राजभवन में कैबिनेट विस्तार की सभी तैयारियां पूरी, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बीजेपी के नेता

Madhya Pradesh: BJP leader Jyotiraditya Scindia and other leaders arrive at Raj Bhawan in Bhopal, for the oath taking ceremony of State Cabinet Ministers. pic.twitter.com/7CwOknF13d